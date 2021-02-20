İdlib’de hayat normalleşiyor! Alışverişlerin tamamı Türk parasıyla yapılıyor

Suriye'de savaşın büyük yıkımlarının yaşandığı İdlib'de hayat normale dönmeye başladı. 2020 yılının son aylarında günlük alışverişlerde Türk parası kullanılmaya başlanılan idlib'de şimdi alışverişlerin tamamını Türk parasıyla yapıyor.

Suriye rejimi başta olmak üzere Rusya ve Amerika tarafından hava saldırılarıyla vurulan İdlib'te hayat normalleşmeye devam ediyor.

Kepenk kapatan esnaflar yeniden tezgahlarının başına geçerken bölge halkı çarşı pazar dolaşarak günlük ihtiyaçlarını karşılıyor.

Halkın alışverişinin tamamını türk parasıyla yaptığı kentte manav tezgahlarında ise Türkiye'de üretilen meyve ve sebzeler satılıyor.

Öte yandan koronavirüsün seyrek görüldüğü İdlib'de maske takma zorunluluğu bulunmuyor.