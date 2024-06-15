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İBB'de ödeme krizi

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.06.2024 09:46
Güncelleme:15.06.2024 09:48
İstanbul'da İETT'ye bağlı Özel Halk Otobüsü şoförleri ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle bugün kontak kapatıyor. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun aktardı.
İBB’de ödeme krizi
İBB'de ödeme krizi
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