İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sonra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçe saydı! Yazdığı mektupta flaş sözler: Daha tahsilliyim

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayarak tur programı düzenlemesinin ardından bir hamel de Tanju Özcan'dan geldi. 6'lı masanın liderlerine göndermek için mektup yazdığını açıklayan Özcan, partisinin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan "daha tahsilliyim" diyerek söz etti. Muhalefetin gündemindeki diğer isimleri de hedefine alan CHP'li Özcan, "Mansur Bey'in benden ne fazlası var? Ben milletvekiliyken Ekrem Bey, Beylikdüzü ilçe başkanıydı" ifadelerine yer verdi.