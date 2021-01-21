Heykel belediyesi işbaşında! CHP'li Buca Belediyesi'nden Bekir Coşkun heykeli

Son dakika haberi... İzmir Buca Belediyesi, zeytin ağaçlarını keserek yaptığı parka gazeteci Bekir Coşkun'un heykelini dikme kararı aldı. Belediye yönetiminin aldığı bu karar tepki gösteren İzmirliler ise protesto yürüyüşü düzenledi.

İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi, Menderes Mahallesindeki zeytin ağaçlarını keserek park yaptı. Daha sonra da parka geçen ekim ayında hayatını kaybeden gazeteci Bekir Coşkun'un adının verilmesi ve heykelinin dikilmesi kararı alındı.

Buca Belediyesi'nin aldığı bu karara tepki gösteren vatandaşlar, protesto yürüyüşü düzenledi.