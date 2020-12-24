CHP'nin heykel projelerinin ardı arkası kesilmiyor! İzmir'e bir heykel daha yaptılar

"BİZE NASİP OLDU"

Bekir Coşkun'un ilk heykelini yapmanın kendileri için büyük bir onur olduğunu ifade eden heykeltıraş Derya Ersoy, "Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Bekir Coşkun'un heykelini yapmamız için bizlere ulaştı. Tasarımlarımızı hazırladık. Bekir Coşkun'u en sıcak haliyle anlatan bir çalışma yapmayı kararlaştırdık. Bekir Coşkun'un ifadesini ve iç ruhunu anlatan bir eser olması için çalışıyoruz. Onun sıcak gülüşünü anlatmaya çalışacağız. Heykelin yanında bir sehpa, not defteri ve kalemi yer alacak. Kendimizi böyle bir çalışmada gördüğümüz için çok şanslı hissediyoruz. Bekir Coşkun gibi bir gazetecinin ilk heykelini yapmak bize nasip oldu" diye konuştu.