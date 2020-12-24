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CHP'nin heykel projelerinin ardı arkası kesilmiyor! İzmir'e bir heykel daha yaptılar

Halka hizmet götürmek yerine sokakları heykelle doldurmayı seven , 'de yeni bir işe kalkıştı. CHP'li , 2 metre yüksekliğinde heykeli yapmak için kolları sıvadı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.12.2020
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CHP'nin heykel projelerinin ardı arkası kesilmiyor! İzmir'e bir heykel daha yaptılar

'li , aralık ayı meclis toplantısında oybirliğiyle Menderes Mahallesi'nde yapımı süren dev parka hayatını kaybeden gazeteci 'un adının verilmesini kararlaştırdı.

Belediye, aynı zamanda parkın içine Coşkun'un heykelinin de yapılması için proje hazırladı. Bekir Coşkun'un heykelinin yapımı için heykeltıraş Derya Ersoy, Ali Yaldır ve Zafer Dağdeviren çalışma başlattı.

Kaidesiz haliyle yaklaşık 2 metre yüksekliğinde olacak heykelde, Bekir Coşkun'un bir sohbet sırasında gülümseyerek durduğu hali tasvir edildi.

"BİZE NASİP OLDU"

Bekir Coşkun'un ilk heykelini yapmanın kendileri için büyük bir onur olduğunu ifade eden heykeltıraş Derya Ersoy, "Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Bekir Coşkun'un heykelini yapmamız için bizlere ulaştı. Tasarımlarımızı hazırladık. Bekir Coşkun'u en sıcak haliyle anlatan bir çalışma yapmayı kararlaştırdık. Bekir Coşkun'un ifadesini ve iç ruhunu anlatan bir eser olması için çalışıyoruz. Onun sıcak gülüşünü anlatmaya çalışacağız. Heykelin yanında bir sehpa, not defteri ve kalemi yer alacak. Kendimizi böyle bir çalışmada gördüğümüz için çok şanslı hissediyoruz. Bekir Coşkun gibi bir gazetecinin ilk heykelini yapmak bize nasip oldu" diye konuştu.

Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen çalışma kapsamında Menderes Mahallesi'nde yer alan 4 bin metrekarelik arazide zemin düzeltme çalışmalarının ardından yürüyüş ve araç yollarıyla ilgili gerekli çalışmalar yapıldı. Peyzaj düzenlemesinin ardından montajların yapılmasıyla park kullanıma hazır hale gelecek.

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