Gaziantep'te tur otobüsü ile 2 tır çarpıştı: TAG Otoyolu ulaşıma kapatıldı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Nogaylar mevkisinde tur otobüsü ile 2 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken otoyolun bir bölümü güvenlik önlemleri kapsamında ulaşıma kapatıldı. Kazanın kesin nedeni ve yaralı sayısı henüz netlik kazanmadı.