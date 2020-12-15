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Son dakika | CHP'li Bilecik Belediyesi'nde gündem hala heykel: Boyutları birebir yapılmıştır

Son dakika haberi... CHP'li Belediyesi tarafından şehir merkezindeki bir parkta, Atatürk ve çeşitli hayvanların heykellerinin açılışı gerçekleştirilmişti. Ayı heykelinin, Atatürk heykelinden daha büyük olduğuna yönelik eleştiriler gelmesi üzerine açıklama yapan Başkanı Semih Şahin, “Bilecik bölgesindeki en büyük ayı boyu budur ve birebir yapılmıştır. Atatürk için de geçerlidir. Atatürk heykeli bire bir Atatürk’ün kendi boyutundadır” dedi.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 15.12.2020 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020
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Son dakika | CHP'li Bilecik Belediyesi'nde gündem hala heykel: Boyutları birebir yapılmıştır

CHP'li Bilecik Belediyesi'nin Başkanı Semih Şahin, şehir merkezindeki Atatürk Parkı'nda, 'Mustafa Kemal Atatürk ve Çocuklar' isimli heykelle, çeşitli hayvanların heykellerinin açılışını gerçekleştirmişti.

Açılış sonrası, parkın içinde bulunan ayı heykeli karşısında Atatürk heykelinin küçük kaldığı eleştirisi yapıldı.

Ayı heykelinin eleştirilmesine cevap veren Bilecik Belediye Başkanı Şahin, "Bilecik bölgesindeki en büyük ayı boyu budur ve birebir yapılmıştır. Yine diğerleri için de geçerlidir. Atatürk için de geçerlidir. Atatürk heykeli bire bir Atatürk'ün kendi boyutundadır. Çocuklar, insanlar Atatürk'ü kendine yakın hissetsin diye kasti olarak böyle yapılmıştır. Ayının gerçek boyu neyse o boydadır, tilki de o boydadır, geyik de o boydadır" dedi.

Son dakika | CHPli Bilecik Belediyesi heykel açılışında! SON DAKİKA | CHP'Lİ BİLECİK BELEDİYESİ HEYKEL AÇILIŞINDA!
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