Son dakika | CHP'li Bilecik Belediyesi heykel açılışında!
Son dakika haberi...CHP, pandemiye rağmen heykel açılışlarına hız kesmeden devam ediyor. CHP'li Bilecik Belediyesi tarafından, çarşı merkezi içinde bulunan Atatürk Parkı'nda, "Mustafa Kemal Atatürk ve Çocuklar" isimli heykelin açılışı gerçekleştirildi.
GÜNDEM İHA
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Bilecik Belediyesi tarafından Kültür Sitesi Aile Çay Bahçesi olarak bilinen alanda gerçekleştirilen Atatürk Parkı'nda çalışmalar devam ediyor.
Yüzde 90'lık alanı tamamlanan Atatürk Parkı içinde, "Mustafa Kemal Atatürk ve Çocuklar'' isimli heykelin açılışı gerçekleştirildi.Heykelin açılışı Belediye Başkanı Semih Şahin tarafından yapıldı.
CHP'li başkan Şahin, parktaki çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşların şehir merkezinde rahat nefes alabilecekleri bir meydana kavuşacağını belirtti.