Son dakika | CHP'li Bilecik Belediyesi heykel açılışında!

Bilecik Belediyesi tarafından Kültür Sitesi Aile Çay Bahçesi olarak bilinen alanda gerçekleştirilen Atatürk Parkı'nda çalışmalar devam ediyor.

Yüzde 90'lık alanı tamamlanan Atatürk Parkı içinde, "Mustafa Kemal Atatürk ve Çocuklar'' isimli heykelin açılışı gerçekleştirildi.Heykelin açılışı Belediye Başkanı Semih Şahin tarafından yapıldı.

CHP'li başkan Şahin, parktaki çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşların şehir merkezinde rahat nefes alabilecekleri bir meydana kavuşacağını belirtti.