Bulgaristan'dan Türkiye'ye kritik iade! Kırmızı bültenle aranan 2 suçlu yakalandı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kırmızı bültenle aranan iki firarinin Bulgaristan'dan Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. İade edilen kişilerden birinin 60 ayrı suç eylemine karıştığı belirtilen çete elebaşı, diğerinin ise hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri olduğu bildirildi. İki firari, Türkiye'ye getirilerek adli makamlara teslim edildi.