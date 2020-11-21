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Yine CHP yine heykel! Salgınla mücadele kapsamında heykel yaptılar

Koronavirüsle mücadele kapsamından 'li , sağlık çalışanlarına minnetlerini sunmak için heykel yaptırdı. 'nun da katıldığı açılış töreninde, heykeli gelecek kuşaklara "miras" bırakmayla övündüler. Törende, sosyal mesafe kuralına da hiçe saydılar.

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Giriş Tarihi: 21.11.2020 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020
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Yine CHP yine heykel! Salgınla mücadele kapsamında heykel yaptılar

CHP'li Bakırköy Belediyesince koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde hayatını kaybedenler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları için yaptırılan 'Sağlık Çalışanlarına Saygı Heykeli' açıldı.

Yine CHP yine heykel! Salgınla mücadele kapsamında heykel yaptılar YİNE CHP YİNE HEYKEL! SALGINLA MÜCADELE KAPSAMINDA HEYKEL YAPTILAR

Heykeltıraş Dilşad Akçayöz tarafından yapılan anıtın konulduğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişinde tören düzenlendi.


EKREM İMAMOĞLU DA KATILDI
Anıtın açılması dolayısıyla düzenlene törene, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

HEYKELİ GELECEK KUŞAKLARA "MİRAS" BIRAKMAYLA ÖVÜNDÜLER!
Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu açılışını yaptıkları heykelin, dünyayı derinden etkileyen ve yaşam biçimlerini değiştiren koronavirüs salgınında en önde yer alan sağlık çalışanlarına saygı ve süreci gelecek kuşaklara aktarabilmek amacıyla yaptıklarını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

Sağlık emekçilerinin salgında olağanüstü bir çaba gösterdiğini belirten Kerimoğlu, 'Salgın sürecinde gece gündüz fedakarca çalışan, çoğu zaman evine gitmeden, yoğun çalışma şartlarında bizlerin hayatına katkı sunan sağlık emekçilerine minnettarız.' dedi.

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