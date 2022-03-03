03 Mart 2022, Perşembe
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Herson'da neler yaşanıyor? Türk vatandaşı A Haber böyle anlattı
Rusya’nın kontrolüne giren Herson’da yaşayan Türk vatandaşı Fatih Korkmaz yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı. Korkmaz, “Bölge şu anda Rusların kontrolü altında. Hala Kırım’dan yoğun şekilde askeri teçhizat geliyor. Havaalanı tarafından bomba sesleri geldi.” İfadelerini kullandı.