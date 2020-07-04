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Hendek'teki patlamada facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video

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Giriş: 04.07.2020 10:32
Güncelleme:04.07.2020 10:34
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın 2'nci gününde sabahın ilk ışıkları ile birlikte enkaz alanları gün yüzüne çıkarken arama ekiplerinin enkaz alanında çalışmaları havadan görüntülendi.

Sakarya'da patlamanın meydana geldiği fabrika bölgesine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edilmişti. 4 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralanın olduğu patlamanın 2'nci gününde ekipler sabahın ilk ışıkları ile birlikte çalışmalarına hız verdi. Patlamanın ikinci gününde bölgeye gelen ekiplerin yanı sıra kayıp olan vatandaşlar için Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı arama kurtarma köpekleri de alana getirilerek çalışmalara başlandı. İş makinalarının çalışacağı bölgede daha öncesinde Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer (KBRN) çalışmaları yapılarak, gaz ölçümleri AFAD ekipleri tarafından yapıldı. Ekiplerin KBRN çalışmaları sonrasında iş makinaları ile enkaz altında çalışma başlatıldı. Patlama anından itibaren kayıp olan vatandaşları bulmak için seferber olan ekipler arama çalışmaları ve iş makinalarının enkaz kaldırma işlemleri devam ederken bölge havadan görüntülendi.

Öte yandan, Afet Kriminal İnceleme (AKİ) ekipleri bölgede kimliklendirme çalışması sürdürürken Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı patlamanın araştırılması için 10 Savcı'yı görevlendirdiği öğrenildi.

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