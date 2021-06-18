18 Haziran 2021, Cuma
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HDP'ye kapatma davasında flaş gelişme! İlk incelemeyi tamamlayan AYM Raportörü davanın kabulünü talep etti
Anayasa Mahkemesi Raportörü HDP iddianamesine ilişkin ön inceleme raporunu tamamladı. Rapor Mahkeme üyelerine dağıtıldı. AYM Raportörü, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın temelli kapatılmasına dair iddianamesinin kabulünü istedi. Raporda bu aşamada HDP'nin mal varlığına tedbir konulması talebinin reddedilmesini istedi. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında aktardı.