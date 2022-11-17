17 Kasım 2022, Perşembe
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HDP’li Semra Güzel’in vekilliği düşecek mi?
Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon, Hazırlık Komisyonunun, Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşmesini gerektirecek sayıda Genel Kurul toplantılarına katılmadığına yönelik tespitini içeren raporunu görüşecek. Ankara'nın gündemini A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.