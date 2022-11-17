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HDP’li Semra Güzel’in vekilliği düşecek mi?

A Haber
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Giriş: 17.11.2022 13:35
Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon, Hazırlık Komisyonunun, Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşmesini gerektirecek sayıda Genel Kurul toplantılarına katılmadığına yönelik tespitini içeren raporunu görüşecek. Ankara'nın gündemini A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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