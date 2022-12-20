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HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşecek mi? Genel Kurul'da görüşülecek

A Haber
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Giriş: 20.12.2022 15:24
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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