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Haziran ayında normalleşme başlayacak mı? Prof. Dr. Kemalettin Aydın A Haber'de değerlendirdi

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03.05.2020
A Haber ekranlarına bağlanan Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, salgının yayılım hızının nasıl kesildiğini değerlendirerek ‘’Haziran ayında normalleşme başlayacak mı?’’ sorusuna cevap verdi.

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