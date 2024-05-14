Hatay'ı sağanak vurdu! Gece saatlerinde de etkisini arttırdı

İlçede dünden bu yana süren sağanak, akşam saatlerinde yerini doluya bıraktı. Dolu nedeniyle beyaza bürünen ilçede, cadde ve sokaklarda su birikintileri ve taşkınlar oluştu.

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