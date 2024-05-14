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Hatay'ı sağanak vurdu! Gece saatlerinde de etkisini arttırdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.05.2024 01:45
İlçede dünden bu yana süren sağanak, akşam saatlerinde yerini doluya bıraktı. Dolu nedeniyle beyaza bürünen ilçede, cadde ve sokaklarda su birikintileri ve taşkınlar oluştu.
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