Başkan Erdoğan'dan Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş'a tebrik!

62'inci Ziraat Türkiye Kupası sahibini buldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Beşiktaş 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Trabzonspor'u Rachid Ghezzal ve Salih Uçan ve Al-Musrati'nin golleriyle yenip 11'inci kez mutlu sona ulaştı. Öte yandan Başkan Erdoğan, Beşiktaş'ı sosyal medya hesabından tebrik etti.

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