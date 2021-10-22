Hangi İsmail Saymaz? İşte Sözcü gazetesi yazarının ikiyüzlülüğü

Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz'ın mesleki hayatı boyunca yaşadığı U dönüşleri sosyal medyanın gündeminde. Yazdığı birçok haberin yalan olduğu aşikar olan Sözcü yazarı Saymaz'ın paylaşımlarını sizler için derledik. FETÖ yanlısı paylaşımlarıyla dikkat çeken Saymaz'ın Atatürk konusunda yaşadığı dönüşüm de sosyal medya paylaşımlarında en çok öne çıkanlardan biri oldu. Atatürk düşmanlığına varacak kadar paylaşımlarda bulunan Saymaz'ın sonrasında Atatürk'ü desteklediği paylaşımları kafaları karıştırdı. DHKP-C'yi destekleyen fotoğraflar çekilen Saymaz'ın Türkiye'de binlerce insanın ölümünden sorumlu eli kanlı terör örgütü PKK yanlısı paylaşımları da bulunuyor. İşte İsmail Saymaz'ın iki yüzü...

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