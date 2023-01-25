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Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan A Haber'den özür diledi: Hepimiz trollenmişiz | Habertürk'ün "Karne hediyesi et" algısı üzerinden A Haber'e iftira atmıştı

A Haber
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Giriş: 25.01.2023 13:19
Habertürk muhabiri mikrofon uzattığa çocuğa, "Annem karne hediyesi olarak bana et aldı" cümlesini söyletip kurgu bir haber yaptı. A Haber gerçeği ortaya çıkarınca Habertürk, konuyla ilgili inceleme başlatıp, muhabirinin işine son verdi. Asılsız haberdeki yönlendirme anlarına ilişkin görüntüler de yayınlandı. A Haber'in gerçeği ortaya çıkarması üzerine Halk TV sunucusu A Haber'e iftira atmıştı. Arslan, gerçeği öğrenince A Haber'den özür diledi. Arslan, "Ben onların birini paylaştım. A Haber ve Sabah grubunda yer aldı A Haber ekibi bu konuyu araştırmış. Anne diyor ki ne münasebet ben haftada 2-3 et alırım diyor kasap öyledir diyor vs. Ben de çocuğu yalancı çıkarıyorlar neredeyse dedim. Haberi ortada diye savundum vs. Ama çok açıklıkla ifade edeyim A Haber’den de Sabah Gazetesi’nden de özür diliyorum. Çünkü hepimiz trollenmişiz. İnanılmaz. Bu haber üzerine bütün bu gelişmeler üzerine muhabir Habertürk’ten gönderildi. Ama gerçekten özür diliyorum. Trollenmişiz bunu söylemek boynumun borcu. Habertürk’ün yayınladığı ham görüntüleri ekrana getirmek ayrıca bir görev borcu." ifadelerini kullandı.
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