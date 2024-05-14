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AK Parti’de değişim için ilk zirve bugün! Yeni atama ve yönetim değişikliği bekleniyor

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 14.05.2024 09:47
31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Parti’de değişim için ilk zirve bugün gerçekleşecek. İl başkanlarıyla yapılacak toplantıda Başkan Erdoğan'ın değişim sürecine yönelik önemli mesajlar vermesi bekleniyor.
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