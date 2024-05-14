Erdoğan-Miçotakis görüşmesi! Ankara'daki kritik görüşmesi Yunan basınına nasıl yansıdı?

Başkan Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, bir yıl içerisinde dördüncü kez bir araya geldi. İkili ilişkilerdeki yakınlaşma sürecinin ve diyaloğun devamı hedefleniyor. Peki 4. buluşma yunan manşetlerine nasıl yansıdı? Merak edilen ayrıntıları A Haber Yunanistan muhabiri İlhan Tahsin anlattı.

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