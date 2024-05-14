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Erdoğan-Miçotakis görüşmesi! Ankara'daki kritik görüşmesi Yunan basınına nasıl yansıdı?

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 14.05.2024 09:30
Başkan Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, bir yıl içerisinde dördüncü kez bir araya geldi. İkili ilişkilerdeki yakınlaşma sürecinin ve diyaloğun devamı hedefleniyor. Peki 4. buluşma yunan manşetlerine nasıl yansıdı? Merak edilen ayrıntıları A Haber Yunanistan muhabiri İlhan Tahsin anlattı.
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