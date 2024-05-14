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Sözleşmeli öğretmen alım yönetmeliği değişti! Sözlü sınavlar 1 Temmuz’da olacak

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 14.05.2024 11:03
Sözleşmeli öğretmen istihdamına yönelik yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Sözleşmeli öğretmen alımlarında mülakat puanı, KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50'si alınarak belirlenecek. İşte detaylar…
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