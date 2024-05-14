MHP lideri Devlet Bahçeli'den emniyet müdürlerinin açığa alındığı olayla ilgili flaş sözler: Hedef Cumhur İttifakı ve Türkiye

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırıma tepki gösteren Bahçeli, "Küresel vicdan Filistin'in yanındadır" dedi. BM'de ABD'nin Filistin tasarısını veto etme ihtimaline de değinen Bahçeli, "Daimi üye sayısı çoğaltılmalı, veto yetkisi sınırlandırılmalı." ifadelerini kullandı. Eurovision'da LGBT propagandası yapılmasına da sert sözlerle değinen Bahçeli, "Bu çağdaşlıksa batsın böyle anlayış." dedi. Bahçeli, çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini de belirterek ÖTV ve KDV sorununun çözülmesi gerektiğini belirtti. MHP lideri son günlerde bazı emniyet müdürlerinin açığa alındığı olayla ilgili de konuşurken, "Hedef Cumhur İttifakı ve Türkiye" dedi.

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