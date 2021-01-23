Haliç kıyısındaki yadigar Aynalıkavak Kasrı!

İstanbul'un altın boynuzu Haliç tarih boyunca önemli noktalardan biri oldu. Osmanlı padişahları hem Tersane-i Amire'nin çalışmalarını yakından izlemek hem de Haliç'te hoş vakit geçirmek için burada has bahçeler ve saraylar inşa ettirdi. O yapılardan yalnızca Aynalıkavak Kasrı ayakta kaldı.

İstanbul'un fethi sırasında en stratejik bölge olan Haliç, hem yerleşim açısından hem de devletin donanmasının emanet edildiği merkez olması bakımından önemini her zaman korudu.

Venedik ve Avusturya ile uzun savaşların yaşandığı 16. yüzyıl sonu ve 17. yüzyıl boyunca donanma ve Haliç'teki tersane devlet için öncelikli durumdaydı. Birinci Ahmed'in Haliç'te Tersane Sarayı'nı inşa ettirmesi böyle bir süreçte gerçekleşti.

Hem Tersane-i Amire'nin çalışmalarını yakından izlemek hem de Haliç'te hoş vakit geçirmek için inşa edilen "tersane saraylarından" günümüze bir tek Aynalıkavak Kasrı kaldı.