24 Şubat 2022, Perşembe
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Güvenlik toplantısı sona erdi! Erdoğan başkanlığındaki toplantı 2 saat sürdü
Son dakika haberi... Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından, güvenlik zirvesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı. Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki toplantı 2 saat sürdü. A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.