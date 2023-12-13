Güneysu'da sel konutlarında sona doğru

Rize Güneysu'da selin ardından yapımı tamamlanan 128 konut, ay sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilecek. Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer konu ile ilgili A Haber'de açıklamalarda bulundu.

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