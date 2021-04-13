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Gözler Kabine'de! Tam kapanma mı, ek tedbir mi? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.04.2021 10:22
Güncelleme:13.04.2021 10:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine bugün toplanıyor. Kabine pandemi gündemiyle bir araya gelecek. Artan vaka sayılarına karşı alınacak tedbirler masada. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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