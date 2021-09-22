Gece ve gündüz arasında ısı farkı 15-20 dereceye çıktı! Isı farkı neden arttı?

Gece ve gündüz arasındaki ısı farkı 15 ila 20 derece arasında yaşanmaya başladı. Peki birçok doğal olaya neden olan bu sorun neden kaynaklanıyor? Isı farkı neden arttı? Gelişmeleri ve akıllarda oluşan soruların cevaplarını A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un konuğu olan Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Okan Bozyurt verdi.

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