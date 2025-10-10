Gazze’de ateşkese uyuluyor mu? Esir takası ne zaman olacak?

Gazze'de varılan tarihi ateşkes anlaşmasına, Hamas'ın ardından Netanyahu hükümetinden de onay geldi. Savaşın tamamen sona erdiği taahhüt edilen anlaşma böylelikle resmen yürürlüğe girdi. Gazze'deki İsrail güçlerinin, 24 saat içerisinde uzlaşılan bölgelere çekilmesi beklenirken Hamas da 72 saat içerisinde tüm rehineleri serbest bırakacak. Gazze'de ateşkese uyuluyor mu? Sahada şu an neler oluyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Merve Şebnem Oruç değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN