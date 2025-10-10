10 Ekim 2025, Cuma

Gazze'de ateşkese uyuluyor mu? Esir takası ne zaman olacak?

Gazze'de ateşkese uyuluyor mu? Esir takası ne zaman olacak?

Giriş: 10.10.2025 11:04
Gazze'de varılan tarihi ateşkes anlaşmasına, Hamas'ın ardından Netanyahu hükümetinden de onay geldi. Savaşın tamamen sona erdiği taahhüt edilen anlaşma böylelikle resmen yürürlüğe girdi. Gazze'deki İsrail güçlerinin, 24 saat içerisinde uzlaşılan bölgelere çekilmesi beklenirken Hamas da 72 saat içerisinde tüm rehineleri serbest bırakacak. Gazze'de ateşkese uyuluyor mu? Sahada şu an neler oluyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Merve Şebnem Oruç değerlendirdi.
