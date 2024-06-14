Gazze bayramı yine hüzünlü karşılıyor | ANALİZ

İşgal altındaki Gazze'de 10 binden fazla kadın katledildi. Birçok çocuk annesiz, ablasız kaldı. Kimi anneler de evlatsız kaldı. Gazze'de kadın olmak ne demek? Detaylar analiz haberimizde...

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