Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldı. Hem bu gelişmeyi hem de Gara operasyonunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun A Haber özel yayınında yaptığı açıklamalar ışığında Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın canlı yayında değerlendirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldı. Hem bu gelişmeyi hem de Gara operasyonunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun A Haber özel yayınında yaptığı açıklamalar ışığında Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın canlı yayında değerlendirdi.