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Gara operasyonu neden dönüm noktası oldu? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber'de değerlendirdi: Kandil ve diğer operasyonların başlangıcı ve mesajıdır

A Haber
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Giriş: 21.02.2021 11:32
Güncelleme:21.02.2021 11:44
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldı. Hem bu gelişmeyi hem de Gara operasyonunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun A Haber özel yayınında yaptığı açıklamalar ışığında Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın canlı yayında değerlendirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldı. Hem bu gelişmeyi hem de Gara operasyonunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun A Haber özel yayınında yaptığı açıklamalar ışığında Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın canlı yayında değerlendirdi.

Gara operasyonu neden dönüm noktası oldu? Prof. Dr. Mesut Hakk�� Caşın A Haberde değerlendirdi: Kandil ve diğer operasyonların başlangıcı ve mesajıdır GARA OPERASYONU NEDEN DÖNÜM NOKTASI OLDU? PROF. DR. MESUT HAKKI CAŞIN A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ: KANDİL VE DİĞER OPERASYONLARIN BAŞLANGICI VE MESAJIDIR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk kez A Haberde açıkladı! Garaya giden HDPli vekil kimdi? FETÖnün şifreleri neler? İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU İLK KEZ A HABER'DE AÇIKLADI! GARA'YA GİDEN HDP'Lİ VEKİL KİMDİ? FETÖ'NÜN ŞİFRELERİ NELER?
Son dakika: Garada terör yuvasını ziyaret etmişti! HDPli Dilan Taşdemire soruşturma! SON DAKİKA: GARA'DA TERÖR YUVASINI ZİYARET ETMİŞTİ! HDP'Lİ DİLAN TAŞDEMİR'E SORUŞTURMA!

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