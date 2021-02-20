İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk kez A Haber'de açıkladı! Gara'ya giden HDP'li vekil kimdi? FETÖ'nün şifreleri neler?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber ekranlarında çok önemli sorularını yanıtlarken gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Soylu Gara'nın önemine ilişkin açıklamalarda bulunurken "Gara bir geçiş koridorudur. Sözde apollo akademisi buradadır. PKK'nın bütün akademileri bu bölgededir." ifadelerini kullandı. Şehit Eren Bülbül hakkında da konuşan Soylu "Benim bir ahdım vardı. Eren'i şehit edenleri mezarı başında asmak ahdımdı." ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada Gara'ya giden HDP'li vekilin Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu duyurdu. Peki PKK tarafından şehit edildiği mağarada neler yaşandı? Kandil ve Sincar’a operasyon nasıl ve ne zaman olacak? Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör atamasının ardından başlayan gösterilerin arka planında neler var? İşte detaylar...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber ekranlarında canlı yayında Salih Nayman moderatörlüğünde, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı ve Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür'ün sorularını yanıtladı. İşte Bakan Soylu'nun çok önemli açıklamaları...
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'NUN KONUŞMASINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR
SORU: TSK ilk kez GARA bölgesine hem nitelik hem nicelik açısından bu denli büyük ilk kez bir harekat gerçekleştirdi. ilk olarak; bölgenin terör örgütü için ne ifade ettiğini ve bu operasyonun Türkiye açısından önemini anlatmanızı isteyeceğim.
CEVAP
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bizim etrafımızdaki coğrafyada ne oluyor? Bunu bir değerlendirmek lazım. 21. asrın başında Türkiye kendine bir yol çizdi. 21. asrın başında Türkiye sadece kendi coğrafyasında değil, etrafındaki ülkelere de destek olarak bir yürüyüş yapıyor. Dünyada kendine ait bir olumsuzluk, bir yönsüzlük bir karmaşıklık içinde. 300 yıl önce dünyanın liderliği Batı'ya geçti. Yani Osmanlı, kendi egemenlik alanından Batı'ya kaptırdı. 1. Dünya Savaşı'nın en önemli sebeplerinden biri sömürge sıkışmasıdır. 1940-1941'de yeniden bir sıkışma başladı. Bundan sonra yine bir sıkışma yaşanması sonucu İkinci Dünya Savaşı meydana geldi. Sonra Soğuk Savaş dönemi başladı. Dünya bir umutsuzluk girdabı içinde ve bu noktada sömürge sıkışmışlığın atlatılması gerekiyor. Problemin İslam ülkelerine ve Orta doğu'ya ve maliyetine yıkmak istediler. Ancak bu noktada Avrupa ülkeleri kendi dengelerini kaybettiler.
TÜRKİYE BİR UMUT OLDU
21.asırda bunu iyi okuyan Recep Tayyip Erdoğan ve halkı geçmişte yaşanan olaylardan ders alarak altyapısını ciddi şekilde geliştirdi. Bu Libya'ya, Azerbaycan'a umut oldu. Türkiye'nin bugünkü ekonomik büyüklüğü bugünkü altyapımızın karşılığı değil. Batı Türkiye'yi bir girdaba sürüklemek istiyor ve bu çok sayıda değerleri yok ederek yapmak istiyor. Aramızdaki batı ve dünya ile fark şudur. Bizim dinimiz umutsuzluğu reddeder. Türkiye'de de umutsuzluğu aşılamaya çalışanlar da var. Ama Türkiye buna müsaade etmiyor. Türkiye'yi ekonomik saldırılarla umutsuzluk girdabına almak istiyorlar. Bunu terörle, kendi kültürümüze uymayan şeylerle yapmaya çalışıyorlar.
TÜRKİYE'NİN BİR İSTASYON OLMASINI İSTEMİYORLAR
Türkiye niçin kapasitesi genişlemesin, niçin İHA'sı, uçağı olmasın? İstanbul Havalimanı'nın olmasını da istemediler. Çünkü Türkiye'nin büyümesini merkez olmasını istemediler. Almanya daha cazip çünkü. Şimdi nereden Türkiye'yi bozacaklar? Etrafındaki coğrafyadan. Türkiye'nin büyümesini, insan kaynağını gelişmesini her fırsatta etkilemeye çalıştılar. Türkiye'nin özgüvenini kaybetmesine yönelik içerideki aparatlarıyla çalışmalar yürüttüler. İçerideki aparatların etkili olmamasının nedeni Recep Tayyip Erdoğan'dır.
TÜRKİYE NASIL BÖYLE BİR DURUMA GELDİ?
Şimdi tek dertleri, biz kendi meselelerimizle uğraşırken, "Türkiye nasıl böyle bir duruma geldi?" diye telaş içerisindeler. Bugün biz sadece bir takım somut saldırılarla karşı karşıya değiliz. Manipülasyon, spekülasyonlarla da ciddi bir şekilde karşı karşıyayız. Tüm bunları yaşadığımızda karşı karşıya kaldığımız en ufak bir olayda, büyük bir karamsar tablo oluşturulmaya çalışılıyor.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN HİSSETTİRMEDEN POLİTİKALAR ÜRETTİ
Avrupa, kendisini bu kadar yükseltmiş ülkeler, bizim en uçta dediğimiz marjinallerin etkisi altındadır. Mesela Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la ziyaretimizde Alman Cumhurbaşkanı, en marjinal gruplarının sözlerini söylediğine şahit oldum. Marjinallerin etkisiyle direkt karşı karşıyayız. Bugün Avrupa'daki çatışmaların, doyumsuzluğun temeli marjinallerin ortaya koyma çalıştığı fikirler yüzündendir.
Türkiye bugün terörle mücadele ediyorsa, dönüp savunma sanayinin yüzde 20'lerden yüzde 70'lere nasıl geldiğine ve bu aklın ne zaman üretildiğine, nasıl gerçekleştirildiğine bakmak gerekir. Bugün İHA ve yerli mühimmatlarımız olmasaydı ne olurdu? Biz bu kabiliyete nasıl geldik.? Biz bu hale 1990'larda gelebilir miydik? Gelemediğiniz zaman yapabilecekleriniz daralıyor. Jandarmada ATAK helikopterlerimiz var. Bütün bunları görmeden terörle mücadeleyi göremeyiz. Terörle mücadelenin bir başka unsuru olarak halk var, sizin samimiyetinizi görecek. Ülkenizin batısını geliştirdiğiniz gibi doğusunu da geliştirmelisiniz. Bunları yaparsanız terörle mücadelenizi bir noktaya taşıyabilme kabiliyetine sahip olursunuz. Bugün Diyarbakır'ın caddeleri Paris ve Londra'dan farklı değil. Doğu ve Güneydoğu'nun geri kalmışlık sendromunu ortadan kaldırıyorsunuz. Böylece terörün arkasında istismar edilecek alanı kapatıyorsunuz. En iyi hastaneleri yapıyorsunuz, doğal gaz götürüyorsunuz. Oradaki insanların umudunu ayağa kaldırmak zorundasınız. Tayyip Erdoğan felsefesi, 'Size umutsuzluk hakkı vermiyoruz, size geniş bir gelecek vaat ediyoruz. Kim sizin Kürtlüğünüzü istismar ediyorsa onların da istismar alanını kapatıyoruz' diyor.
1960 DARBESİ YAPIYI BOZDU
Türkiye'nin yapısını esasında 1960 darbesi bozdu. 70-80 arasında buna müsaade etmediler. 80'de yeniden bir darbe dinamiğini devreye sokturlar. Türkiye tam düşünmeye başladı, ekonomi ve büyüme adımlarını atmak için çaba sarf ediyor, darbe oluyor. Darbe dinamiğinin esası milletin iradesini hiçe saymaktır. Ne zaman AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan bunu yemedi, meseleyi tersine döndürmüş oldu.
TÜRKİYE DEVRİM GERÇEKLEŞTİRDİ
Bu darbe dinamikleri kimin işine yaradı Türkiye'de? Benim işime yaramadı. Ekonomik ve mali olarak beni çökertti. Elimizdeki ne kadar koz varsa bunları verdik, bizi kendi içerimizde ulusal bir hale döndürdüler. Onun için bugün bunları görüp de, Başbakan'ın idam edildiğini görüp de, yüzde 8 binlik gecelik faizleri görüp de bugün bu devrimleri gerçekleştirmek kolay değil. Türkiye 21. yüzyılda devrim gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirmeye de devam edeceğiz.
ORADA OLDUĞUMUZ İÇİN TÜRKİYE'DE HUZUR VAR
Türkiye'nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları yaptığını hatırlatan Soylu, "Toplam 8 bin 134 kilometrelik bir alan. Peki derdi nedir Türkiye'nin? Tam da Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir konsepti hayata geçirmek, Sinat, Haftanin, Metina, Harkuk, Avaşin, Basyan, Zap, ardından Afrin, Cerablus, Azez, Mare ardından Resulayn, Tel Abyad. Terör hangi alandaysa Türkiye yukarıdan aşağıya Avrupa ve Amerika'yı rahatsız eden tam da bu. Bu alanlara Türkiye'nin girmesini istemediler. Türkiye'yi bir sıkışmışlık içerisine koyacaklar ve Türkiye'yi teslim alacaklar. Oysa biz bugün öndeyiz. Amerika, Avrupa teorisyenleri de duysunlar. Orada olduğumuz için bugün Türkiye'nin içerisinde huzur var.
HARİTA ÜZERİNDEN ANLATTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında haritadan terör örgütüne yönelik yapılan operasyonları anlattı.
"Kandil koridoru, Suriye koridoru, Sincar koridoru. Bu koridorun giriş alanı Gara'dır. Peki, Gara'nın ikinci önemli özelliği ne? Biz burayı sıkıştırdıkça bunların sözde Apollo akademisi buradadır. Tüm eğitim merkezlerini ve onun kendi mütemmim cüzleri olan bütün akademileri buradadır. Sağlık, eğitim, havacılık, hepsi buradaki alandadır. Diğerlerinden daha öte bu alanın bir özelliği var. Bu alan savunulması çok kolay bir alandır, tepeleri olan bir alandır."
TERÖRİST SAYISI SON 4 YILDA YÜZDE 88 DÜŞTÜ
Türkiye'deki terörist sayısı 300'ün altına indi. Türkiye'de girilmedik alan bırakmadık. Başlarını çıkartamıyorlar. Son 4 yılda terörist sayısı yüzde 88 azaldı. İçeride basmadık yer bırakmadık. Sadece teröristle değil, terörün finansmanıyla da uğraştık. Tamamiyle terörü finanse eden, lojistik destek sağlayan anlayışa da darbe vurduk.
GARA TERÖRİSTLERİN KALBİ
"Gara'da bunu yaptığınız andan itibaren kalbe girmiş gibisinizdir. Bugün TSK'nın yapmış olduğu Gara operasyonunun anlamı da budur. Yani içeride Yıldırım, Eren, Kapan operasyonlarını yapıp aynı zamanda orda da kalmadık. Iğdır'dan başlayan, Ağrı'nın sonuna kadar hiçbir sınır ihtilafı çıkmadan sınır duvarlarını gerçekleştirdik. Sadece sınır duvarı yapmıyoruz. Bir entegre sınır yönetimi yapıyoruz. Bir taraftan optik kameraları olan kaleler, bir taraftan gece görüş dürbünleri olan, bir taraftan aydınlatmalar. Eğer bir kaçak söz konusu olursa fotoğrafını dönüyor, çekiyor, anında karakola atıyor, kırmızı lamba yanmaya başlıyor. Olağanüstü ve muhteşem bir sistem kurduk, kurmaya devam ediyoruz. Bu yıl 54-55 kilometre Van'ı bitireceğiz. Yüksekova'da başladık, 11 kilometre gittik. Güvenlik duvarlarının öteki tarafında hendekler de kazdık."
BÖLGEDEKİ TERÖRİST SAYISI
Süleyman Soylu: İran'da 525 terörist olduğunu değerlendiriyoruz. Irak bölgesinde 2 bin 750. Bunlar kadrolu teröristtir. PKK'nın uzun yıllardan beri asli kadrolarıdır. Bir kısım da 15 bin 500'ün içinde var. Suriye'de 15 bin 500'ün önemli bölümü korkutularak, ürkütülerek ailelerinden alınarak katılanlar. Esas itibarıyla 5 bin civarında bir kadro var. 20 binin 15 bini de Suriye'de daha çok gördüğümüz, çocukların alınıp, her aileden bir kişinin alınıp, onlara bazen belli ücretlerin de verildiği bir yekün oluşturuyorlar. Bu bizim çok rahat bir şekilde baş edebileceğimiz ve yok edebileceğimiz bir örgüt."
ABD'NİN SKANDAL GARA AÇIKLAMASI
ABD'nin Gara açıklaması kabul edilemez. 15 Temmuz'da da aynısını yaptılar. Senin muhattabın NATO müttefikin olan Türkiye'nin söylediğidir. Bir terör örgütü değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız hemen cevabını verdi. Dışişleri'ne çağrıldı. Videolar ve fotoğraflar gösterilince hemen cevap alındı. Ama büyük devlet böyle yapmamalı. Burada elbetteki Avrupa'nın sessizliği ve Avrupa'nın bu konudaki meseleyi ilk önce izleyelim de son değerlendirelim tavrı da bir tara kaydedilmesi gereken bir tavır olmalıdır.
"GARA'DA DAHA İŞİMİZ BİTMEDİ"
"Gara'da daha işimiz bitmedi. Metina'da ve Hakurk'ta ne yaptıysak Gara'da da aynısını yapacağız. Terör örgütü ahlaksız bir yapıdadır. 'Namussuz elebaşı' olarak nitelendirdiklerimizin 17-18 yaşındaki çocuklara tecavüz ettiği ve oradan olan çocukları alıp Mahmur'a götürüyorlar, büyütüp orada terörist yapmak için. Mantıkları talimatları anlayışları tamamen bu. Biz Irak'ın toprak bütünlüğüne sonuna kadar saygılıyız. Suriye'nin bütünlüğüne saygılıyız. Ama bizi, ülkemizi istikrarsızlaştırmak, bölmek, parçalamak ve bizi kaybettirmek için, birliğimizi parçalamak için ellerinden geleni yapanlara da müsamaha göstermeyiz. Onun için bu alanın (Gara) hepsini temizlemek milletimizin bize talimatıdır."
EREN'İ ŞEHİT EDENLERİ MEZARI BAŞINDA ASMAK AHDIMDI
Süleyman Soylu: Benim bir ahdım vardı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunları yapanların yanına bırakmayacaktır. Benim bir ahdım vardı onu gerçekleştiremedim. Eren'i öldürenleri Eren'in mezarının başındaki ağaca asmak ahdımdır. Ama 'olmaz' dedik geçtik, yakaladık bitirdik. İnönü Stadyumu'nu, oradaki evlatlarımızı katledenlerin peşinde gezdik, onları bitirdik. Bundan 15-20 yıl önce şehit olan evlatlarımızın en büyük onurumuz ailelerine açıp 'Katilleri bizim tarafımızdan cehennemi boyladı.' demektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yönettiği Türkiye'de imkansız yoktur. Murat Karayılan'la ve diğerleriyle ilgili verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın."
TERÖR SALDIRILARININ YÜZDE 60'I SINIR ÖTESİNDEN GERÇEKLEŞİYOR
Türkiye'deki terörist sayısı yüzde 88 nasıl azaldı? Bu sayede. İçerideki terör olayları azalınca bu sefer sınırdan taciz ateşleri açmaya başlıyorlar. Terör saldırılarınını yüzde 55'i 60'ı tam anlamıyla sınır ötesinden tacizlerle gerçekleşiyor. Türkiye'nin bunu artık dışarıya doğru kontrol altına alması gerekiyor.
GEÇEN YIL 248 TERÖR EYLEMİNİ ENGELLENDİ
Geçen yıl 248 terör eylemini engelledik. Yılbaşından bu yana da 21 terör eylemini engelledik. Yılbaşından bugüne kadar sadece 1 kişi örgüte katıldı. İkna ile beraber gelmelerini temin edebilmek için ailelere gidiyoruz, terör örgütüne katılım yüzde 91 azaldı.
HDP TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PARTİSİDİR
Terör örgütünün siyasi kolu gibi temsil edilen bir partiden söz ediyoruz. Hala Meclis'te. Bir milletvekili terör örgütüyle nasıl bu kadar kolay iletişim kuralabilir? Bunun hakkında görüşlerinizi merak ediyorum
HDP, terör örgütünün partisidir. Esas esir olan onlardır. Hepsi PKK'nın rehinesidir. Kişilikleri, kimlikleri esirdir. Ve zihnen kirletilmişlerdir. Şunu ifade edeyim. Burada bu evlatlarımızın şehadeti sonrası birçok yalan, dezenformasyon ve herkesi tahrik devreye girdi. Aynı istismarı evlatlarımızın ölümü üzerinden devam ettirmeye çalışıyorlar. Yaptığı yetmemiş, acıyı daha fazla arttırmaya çalışıyorlar.
BELÇİKA'DAN ARAYAN NUMARA KİMDİ?
Türkiye'de yayın yapan radyoların temsilcisi aradı. Belçika numaralı bir telefondan dediler ki 'Bombalıyorlar çıkın deyin ki TSK burayı bombalamasın.' Aileleri nasıl 5 yıl istismar etmişlerse ölümlerinde de istismar etmeye çalıştılar.
KILIÇDAROĞLU'NUN SKANDAL SÖZLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu da devleti sorumlu tuttu. Bu evlatlarımız PKK tarafından kaçırıldı, katledildi. PKK'yı kınamadılar, sayın Cumhurbaşkanımızı suçladı.
Şehit aileleri ile bu süreçte hep görüştük. Sadece son 1 yılda 5 defa bakan yardımcım görüştü. Şehit ailelerine gazilere ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz. Sürekli ilgileniyoruz. İlgili birimlerimiz var. Hepsini tek tek tanıyorum. Yakından ilgileniyoruz. Evet dönem dönem, ne olursunuz bizi evlatlarımızla buluşturun dediklerinde zaman zaman dertlendik.
KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMENİN PERDE ARKASI
Bize gösterdikleri nezakette ben bir şey vardı diyemem. Biz ilk başta Sayın Kılıçdaroğlu'na gittik. Sayın Akar, orada operasyonla ilgili, neden bu operasyonun yapıldığını, Gara'nın en anlam ifade ettiğini yarım saat anlattı. Sonra söz bana geçti. Biraz önce anlattıklarımızı, terör örgütünün ne murad ettiğini anlattık. Ondan sonra da Kılıçdaroğlu'nun bir sorusu oldu. Bu bizi memnun etti. Ve ardından Sayın Akar, daha fazla sorunuz varsa biz cevaplamaya hazırız dedi.
BULDAN'IN YANINDAKİ KARAYILAN 18 YAŞINDAKİ KIZA TECAVÜZ ETMİŞ ADAM!
Ardından Cumhurbaşkanımızı suçluyor. Yarım saat önce ben sana durumu izah ettim. Ben kendimi aldatılmış hissediyorum. PKK'yı neden kınamadınız? Sayın Genel Başkan 'Evlatlarımızı evlerinden götürüp katlettiler' dedim. Sonra çıkıyor bu açıklamaları yapıyor. Sorumlu bulduğunuz Cumhurbaşkanı, sorumlu bulduğunuz, devlet, sorumlu bulduğunuz jandarma, polis, valisi sürekli şehitlerinin yanında. Selahattin Demirtaş için ağıtlar yakıyorsun, kahraman ilan ediyorsun, HDP ile Türkiye'nin geleceğini konuşuyorsun neden şehitlerimizin yanında durmuyorsunuz? Pervin Buldan'ın yanındaki teröristbaşı Murat Karayılan, 18 yaşındaki kıza tecavüz etmiş adam. Buna ses çıkarmıyorlar.
BÜYÜK TELAŞLARI VAR SİYASİ OLARAK SIKIŞTILAR
Bunun üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlama peşindeler. Beraber bayrak sallamayı, halay çekmeyi biliyorsunuz. HDP terör örgütüyla bağlantı içerisinde. Bağımız yok diyor ama daha önce kendisi defalarca ifade etti. Büyük telaşları var. Siyasi sıkışmışlık içindeler. Selahattin Demirtaş'ın kardeşi kim? Nurettin. Nurettin nerede? PKK'nın üst düzey yönetim kadrosunda. Bunların işleri güçleri istismar. Ne zaman ceza alacağını gördü, soluğu PKK'da aldı Nurettin Demirtaş. ABD'ye ve Avrupa'ya baksak PYD ile PKK arasında da bağ yok. Bunlara göre PYD terör örgütü değil.
GARA'YA GİDEN HDP'Lİ VEKİL KİM?
Anneler niye Diyarbakır HDP İl Binası'nın önünde oturuyor? Çocuklar oradan dağa gönderiliyor. Esenyurt'ta, Batman'da Aydın'da neden o resimler çıktı? Sadece gençlerin olduğu odalarda bu fotoğraflar var.
2017 yılında terör örgütüne katılan bir kişi bundan yaklaşık kısa bir süre önce bizim iknamız sonucu Türkiye'ye teslim oldu. Ailesinin de katkısı oldu. Bunlar geldikleri zaman, terör örgütününü en büyük korkusu bunlarla yapmış olduğumuz mülakatlardır. Bu mülakatların içerisinde, tespit ettiğimiz bir süreç oluştu. 2017 yılında bu ilk önce Nusaybin ve Kızıltepe'ye geliyor. 2017'nin başında sosyal medyadan sosyal medyadan tanıştığı birinin kendisini ikna etmesiyle terör örgütüne katılmayı kabul ediyor. Ardından hemen kendisine hemen bir telefon numarası veriliyor. "Onu arıyor diyor ki 'Ben terör örgütüne katılmak istiyorum, sizin telefonunuzu bana verdiler. Söylediği cümle şu 'Benim başımı belaya mı koyacaksın, telefonda böyle şeyleri konuşma, şuraya gel.' Onun evinde biraz kalıyor ve ardından onun yol göstermesiyle terör örgütüne katılıyor. Zaten birçoğunun böyle olduğunu bu yöntemlerle ya ilçe başkanları ya il başkanları il yöneticileri ya belediye başkanları ya belediye meclis üyeleri, bunlarla beraber, açık alan yapılanmalarıyla bunu gerçekleştiriyorlar. Ardından Gara'da eğitimlerini alıyor. Bazen Mahmur'a gidiyor bazen geliyor. En nihayetinde Gara'dan Mahmur'a gidileceği söyleniyor. Sivil kıyafetli olan ve birkaç zamandır da orada kaldığını gördüğü birisiyle beraber arabaya biniyorlar Gara'da. İşte ne kadar kaldığını söyledikten sonra yanındaki 'Bunu tanıdın mı?' diyor. 'Hayır tanımadım.' diyor. 'Bu Dilan Dirayet Taşdemir.' diyor. HDP Ağrı Milletvekili. Gara'ya geliyor. Gara'da kaldıktan sonra Mahmur'a geçiyor. Mahmur'a da bu arabayla beraber gidiyorlar.'
KANDİL'E AVRUPA DERLER
"Tarihini de biliyoruz da orada yaptığımız birtakım işler var onları da devam ettiriyoruz. 2019 sonrası. Daha yeni. Buradaki muradım şu. Ben orada 'Gara'yı siz iyi bilirsiniz' dediğimde aslında orada bildiğimiz farklı başka milletvekilleri de var, oralara giden, oralarla iş tutan, karşıya geçen, mesaj alan, mesaj götüren, mesaj veren, politika belirleyen, politika taşıyan var. Terör örgütünün yukarıdakileri Kandil'e Kandil demezler. 'Avrupa' derler. 'Avrupa size şunu söyledi mi, Avrupa bunu size söyledi mi?' gibi kendi aralarında son yıllarda geliştirdikleri kod adı."
SORU: TERÖRÜN TÜRKİYE'YE MALİYETİ NE OLDU?
Türkiye'de terörün en çok mağdur ettiği alan Doğu ve Güneydoğu'dur. İstihdam'dan aklınıza gelebilecek her şeye kadar. Doğu ve Güneydoğu'da madenler PKK'nın elindeydi. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Bir tanesi kalmadı. Şimdi bölgede istihdam arttı. Doğu ve Güneydoğu'da eğer bu ekonomik kapasiteyi yükseltebilirsek Türkiye'nin büyümesine katkı sağlayacak. Bu bölgeden çok ciddi göçler söz konusu. Terör geldi, bir takım yollar, yaylalar kapanmak zorunda kaldı. Sonsuz bir şekilde hayvanların hakikaten hayvancılığın önemli bir şekilde gelişebileceği alanlardan birisi. Ama insanlar çıkamıyorlardı.
HİÇBİR ÜLKE BU MALİYETİN ALTINDAN KALKAMAZ
Doğu ve Güneydoğu Türkiye'nin önümüzdeki 5 yılın ekonomik potansiyelini artıracak. 18 aydır, 20 milyon veriyi işleyerek 4 akademisyen hocamız 10 araştırmacıyla birlikte İç Güvenlik Stratejileri'nde araştırmalar yapıldı. Türkiye'de terörizmin makro düzeyde etkileri, mikro düzeyde etkileri, iç göç üzerindeki etkileri, Türkiye'ye terörün maliyeti olmak üzere 4 yaklaşım üzerinde çalışmalar yapıldı.
Burada da temel maliyetler çıkarıldı. Yakında tüm çalışmalar ve rakamlar paylaşılacak. Hakkaten Türkiye'de çok büyük bir maliyet yaşamış. Bu maliyet hiçbir ülkenin altından kalkabileceği bir maliyet değil.
Doğu ve Güneydoğu Türkiye'nin önümüzdeki 5 yılın ekonomik potansiyelini artıracak. 18 aydır, 20 milyon veriyi işleyerek 4 akademisyen hocamız 10 araştırmacıyla birlikte İç Güvenlik Stratejileri'nde araştırmalar yapıldı. Türkiye'de terörizmin makro düzeyde etkileri, mikro düzeyde etkileri, iç göç üzerindeki etkileri, Türkiye'ye terörün maliyeti olmak üzere 4 yaklaşım üzerinde çalışmalar yapıldı.
Burada da temel maliyetler çıkarıldı. Yakında tüm çalışmalar ve rakamlar paylaşılacak. Hakkaten Türkiye'de çok büyük bir maliyet yaşamış. Bu maliyet hiçbir ülkenin altından kalkabileceği bir maliyet değil.
UTANCIN FOTOĞRAFI
Bir terör örgütü mensubu ile Birleşmiş Millerler temsilcisi bir araya geldi. Bu çok rezil bir karedir. Tüm terör örgütleri ile ilgili sosyolojik analizleri, bütün nedenleri ortaya koyan çalışmaları yapıyoruz. Özellikle toplumun ilim kesiminin çok daha fazla destek olması gerektiğinin altını çiziyorum.
Bu kareye gelirsek, bu fotoğraf dünyada terörle mücadelenin BM nezdinde nasıl bir yalan olduğunu delilidir.
PKK DİNSİZLEŞTİRMEK İÇİN KURULDU
PKK ne yapıyor? Türkiye'nin medreselerini, İslam'a olan bağlılığı açısından Doğu ve Güneydoğu'yu hedef aldı. İnsanları İslam'dan uzaklaştırmak için. PKK, aile bağlarına, kadın-erkek ilişkilerine yönelik bir anlayış ortaya koydu. Avrupa ile bir noktada özdeşleşmek için adımlar attı. PKK bir kadın örgütüdür. Ailenin yapısı oradaki kadındır. Burada bu etkiyi ortaya koyabilmek için, kadını başka bir noktaya taşıyabilmek için bunu istismar etmiştir. PKK sadece bir silahlı terör örgütü değildir, aynı zamanda kültürel terörizm ortaya koyuyor. Kadınları ürküterek sindirerek, aileden koparmak istiyorlar.
15 TEMMUZ SONRASI YURT DIŞINDAN KAÇ FETÖ'CÜ GETİRİLDİ?
31 ülkeden toplam 137 kişi getirildi. Bunlar hep önemli pozisyonda kişiler. Mahrem imamlar, bir ülkeden başka bir ülkeye geçmeye çalışırken sahte pasaportla yakalananlar var. Sadece içeride değil dışarıda da FETÖ ile kararlılıkla mücadele ediyoruz. Ne kadar Avrupa bunlar sahip çıkıyor olsa da, mali kaynak açısında ciddi bir eksilmeyla karşı karşıyalar ve kendi aralarında ciddi bir kavgayla karşı karşıyalar. 4'e 5'e bölündüler.
FETÖ'NÜN EVLİLİK TEZGAHI
Bizim en önemli uğraşlarımızdan biri de yalanla ve dezenformasyon... Teknoloji gelişiyor ki bu imkanlarla mücadele ediyoruz. Yalan bunların ağzına yuva yapmış.
FETÖ'nün devletteki önemli bir kurumsal yapılanmasına operasyon yaptık. Hala devam ediyor. Allah bizi kurtarmış Allah Cumhurbaşkanımızın bilgi ve ferasetinden binlerce kez razı olsun. Bunların Türkiye'yi ele geçirme planlarının, ajanlıklarının, terörist anlayışlarını hissetmemiş olsaydı tarumar olurdu. Tüm iş insanlarımızı kesmiş biçmişlerdi. Hisselerini almışlardı. Hepsini perişan etmişlerdi.
Elimizde bir kurumun mahrem operasyonu var. Binlerce insanla ilgili bilgilere eriştik. Evlilikleri, evde yatak odasını izleyecek kadar mümessilleri söz konusu. X şahıs evlenecek ama babası akrabasıyla evlenmesini istiyor. X şahıs evlenecek ama şöyle bir özellik arıyor. Çocuklar, kod isimleri... Personel dosyası oluşturmuşlar. Burada sadece kim oldukları kimlik bilgileri yok. Tüm özellikleri, zafiyetlerini yukarıdan aşağıya yazmışlar. Kime soruları verdiklerini, onlara Fetih diyorlar, kimin güvenilir olduğunu ve kimin kendilerinin aracılığıyla girdiğini listelemişler.
Tam 40 yıldır Türkiye'yi sarmalamaya çalışan sadece terör örgütü değil, bir istihbarat örgütünden bahsediyoruz. Hala ByLock'tan deşifre çözmeye devam ediyoruz. İstihbarat teşkilatımız, MİT, KOM bunların her biriyle çok büyük bir çalışma ortaya koyduk. 622 bin 646 kişiye FETÖ'den işlem yapıldı. 301 bin 932 kişi bu işlemden gözaltına alındı. 25 bin 467 kişi içeride hala tutuklu. 96 bin 782 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonlar ifadelerden ve ardışık aramalar üzerinden devam ediyor.
"FETÖ'YÜ KAZIYACAĞIZ"
Tam 40 yıldır Türkiye'yi sarmalamaya çalışan sadece terör örgütü değil, bir istihbarat örgütünden bahsediyoruz. Hala ByLock'tan deşifre çözmeye devam ediyoruz. İstihbarat teşkilatımız, MİT, KOM bunların her biriyle çok büyük bir çalışma ortaya koyduk. 622 bin 646 kişiye FETÖ'den işlem yapıldı. 301 bin 932 kişi bu işlemden gözaltına alındı. 25 bin 467 kişi içeride hala tutuklu. 96 bin 782 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonlar ifadelerden ve ardışık aramalar üzerinden devam ediyor. FETÖ terör örgütü Türkiye'den kazınacak. En ufak bir zafiyet yaşarsak dışarıdan üzerimize çöreklenirler.
BOĞAZİÇİ OLAYLARI
Size bir şey okuyabilir miyim? "Şiddet birçok açıdan üretici bir güçtür. Şiddet değer üretir, iktidar üretir. Bunu şiddet çalışanı hiçbir antropolog, sosyolog veya felsefeci inkar etmez. Egemenler şiddet araçların tekelini ele geçirmiştir. Bugün Kürtlerin kıyımına sebep olan dinamik bir insan hakları ihlali olmadığı gibi, Kürtlerin isyanı da bir insan hakkı isyanı değildir. Kürdistan'da bugün ortaya çıkan isyan şiddetin dağılım rejimine karşı mücadeledir. Savaş Erdoğan tarafından planlanmış olabilir. Şu an itibariyle Kürtlerin savaşı Erdoğan'ın savaşını aşmıştır ve Erdoğan tahttan indirilse ve bu Türkiye insan hakları hukukuna uygun bir ülke olsa bile hakları karşılanmayacaktır." Bu sözleri söyleyen çok yakında Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitim veren bir akademisyen.
Boğaziçi eylemlerine katılan 189 şahsın terör örgütü ile bağlantısı çıktı. 150 öğrencinin ailesine bilgilendirme yapıp yardım istedik. Sırtını dönenler eski öğretim üyeleridir, ayıptır. Biz Boğaziçi Üniversitesi'nin bu olaylarla anılmasını istemiyoruz. Kabe-i Muazzama ile LGBT'yi orada bir araya getirmek hangi aklın ürünü? Kimin aklına gelir bu.
AYDIN'DA ADNAN MENDERES İÇİN MÜZE YAPILIYOR. NEDEN BÖYLE BİR MÜZEYE İHTİYAÇ DUYULDU? NE ANLAMI VAR? NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanımızın insani tarafları çok üsttedir. Bunu hepimiz biliriz. Milletimiz de biliyor. Her seçimde milletimizin ehliyet vermesinin sebebi budur. Aynı zamanda, tarihimize, mirasımıza sahip çıkması da milletimizin takdirindedir. Oradaki evi güçlendirilecek, restore edilecek. Müze haline getirilecek.
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