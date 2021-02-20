TÜRKİYE NASIL BÖYLE BİR DURUMA GELDİ?

Şimdi tek dertleri, biz kendi meselelerimizle uğraşırken, "Türkiye nasıl böyle bir duruma geldi?" diye telaş içerisindeler. Bugün biz sadece bir takım somut saldırılarla karşı karşıya değiliz. Manipülasyon, spekülasyonlarla da ciddi bir şekilde karşı karşıyayız. Tüm bunları yaşadığımızda karşı karşıya kaldığımız en ufak bir olayda, büyük bir karamsar tablo oluşturulmaya çalışılıyor.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN HİSSETTİRMEDEN POLİTİKALAR ÜRETTİ

Avrupa, kendisini bu kadar yükseltmiş ülkeler, bizim en uçta dediğimiz marjinallerin etkisi altındadır. Mesela Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la ziyaretimizde Alman Cumhurbaşkanı, en marjinal gruplarının sözlerini söylediğine şahit oldum. Marjinallerin etkisiyle direkt karşı karşıyayız. Bugün Avrupa'daki çatışmaların, doyumsuzluğun temeli marjinallerin ortaya koyma çalıştığı fikirler yüzündendir.

Türkiye bugün terörle mücadele ediyorsa, dönüp savunma sanayinin yüzde 20'lerden yüzde 70'lere nasıl geldiğine ve bu aklın ne zaman üretildiğine, nasıl gerçekleştirildiğine bakmak gerekir. Bugün İHA ve yerli mühimmatlarımız olmasaydı ne olurdu? Biz bu kabiliyete nasıl geldik.? Biz bu hale 1990'larda gelebilir miydik? Gelemediğiniz zaman yapabilecekleriniz daralıyor. Jandarmada ATAK helikopterlerimiz var. Bütün bunları görmeden terörle mücadeleyi göremeyiz. Terörle mücadelenin bir başka unsuru olarak halk var, sizin samimiyetinizi görecek. Ülkenizin batısını geliştirdiğiniz gibi doğusunu da geliştirmelisiniz. Bunları yaparsanız terörle mücadelenizi bir noktaya taşıyabilme kabiliyetine sahip olursunuz. Bugün Diyarbakır'ın caddeleri Paris ve Londra'dan farklı değil. Doğu ve Güneydoğu'nun geri kalmışlık sendromunu ortadan kaldırıyorsunuz. Böylece terörün arkasında istismar edilecek alanı kapatıyorsunuz. En iyi hastaneleri yapıyorsunuz, doğal gaz götürüyorsunuz. Oradaki insanların umudunu ayağa kaldırmak zorundasınız. Tayyip Erdoğan felsefesi, 'Size umutsuzluk hakkı vermiyoruz, size geniş bir gelecek vaat ediyoruz. Kim sizin Kürtlüğünüzü istismar ediyorsa onların da istismar alanını kapatıyoruz' diyor.