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İran Trump'a İHA'larla suikast mı planlıyor? Mossad'dan CIA'ye kritik uyarı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İran Trump'a İHA'larla suikast mı planlıyor? Mossad'dan CIA'ye kritik uyarı

İsrail basını, Mossad'ın CIA ile paylaştığı istihbaratta İran'ın ABD Başkanı Donald Trump ve Washington yönetimindeki üst düzey isimlere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı planladığının öne sürüldüğünü yazdı. İddiaya göre ABD'de alarm seviyesi yükseltilirken Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Hazine Bakanı Scott Bessent güvenli tesislere ve askeri üslere yerleştirildi. Trump'ın korunması için ise özel anti-İHA sistemlerinin devreye alındığı ileri sürüldü.

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