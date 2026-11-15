Türkiye-Fransa maçı saat 22:45'te ATV'de! A Milli Takım Fransa deplasmanında!
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son maçında Fransa'ya konuk oluyor. Milliler, zorlu deplasmandan puanla dönmeyi hedeflerken gözler teknik heyetin tercih edeceği ilk 11'e çevrildi. Abdülkerim Bardakcı'nın yeniden ilk 11'de görev alması beklenirken Ozan Kabak kadroda yer almıyor. Fransa ile Türkiye arasındaki mücadele saat 22.45'te başlayacak. Kritik karşılaşma ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. A Spor muhabiri Emre Kaplan, Fransa'nın Bordeaux kentinden karşılaşma öncesindeki son gelişmeleri aktardı.