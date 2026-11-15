Emekliye 35 bin TL'ye varan promosyon! Bankalar arasındaki yarış kızıştı

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını taşıyacakları bankaların sunduğu promosyonları ve ek avantajları yakından takip ediyor. Bankalar, emekli müşterileri bünyelerine katmak için maaş tutarına göre değişen nakit promosyonların yanı sıra fatura ödeme talimatı, kredi kartı harcaması ve farklı bankacılık ürünlerinin kullanımına bağlı kampanyalar düzenliyor. Bu koşulların sağlanması halinde toplam promosyon ve ek ödeme tutarı 35 bin liraya kadar ulaşabiliyor. Emeklilerin kampanyalardan yararlanmadan önce bankaların sunduğu şartları ve taahhüt sürelerini incelemesi önem taşıyor. A Haber muhabiri Kübra Bal, bankaların emeklilere yönelik promosyon kampanyalarının ayrıntılarını A Haber canlı yayınında aktardı.