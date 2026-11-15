Analiz | Orta Doğu'da nükleer savaş endişesi! ABD İran'a saldıracak mı?

ABD ile İran arasında diplomatik çözüm arayışları devam ederken Washington yönetiminin yeni bir askeri saldırıya hazırlandığı yönündeki iddialar, Orta Doğu'da nükleer savaş endişesini yeniden gündeme taşıdı. İran'ın nükleer silah geliştirme ihtimali ve ABD'nin olası askeri hamlelerinin bölgesel güvenliğe etkileri tartışılıyor. A Haber'in Analiz bölümünde, iki ülke arasındaki gerilim, olası saldırı senaryoları ve nükleer çatışma riskine ilişkin sorular ele alındı.