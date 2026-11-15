İkna Odaları | Bir dönemin unutulmayan izleri

Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran başörtüsü yasakları ve ikna odalarında yaşananlar, A Haber'in hazırladığı özel belgeselle yeniden gündeme taşındı. Üniversite kapılarından geri çevrilen, eğitimlerine devam edebilmek için başörtülerinden vazgeçmeleri istenen kadınların yaşadıkları, dönemin tanıklarının anlatımları ve arşiv görüntüleriyle ele alındı. İstanbul Üniversitesi'nde uygulanan ikna odalarında öğrencilere yöneltilen sorular, imzalatılmak istenen taahhütnameler ve yaşananların yıllar sonra bile silinmeyen etkileri belgeselde mercek altına alındı.