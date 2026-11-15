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Kane penaltı golüyle İngiltere'yi öne geçirdi
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kane penaltı golüyle İngiltere'yi öne geçirdi

İngiltere, Harry Kane'in penaltıdan kaydettiği golle İspanya karşısında 1-0 öne geçti.

Serhat Bülki
Editör
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