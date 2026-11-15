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İsmail Yüksek'ten net fırsat! Maignan gole izin vermedi
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İsmail Yüksek'ten net fırsat! Maignan gole izin vermedi

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında Fransa'ya konuk olan A Milli Takımımızda İsmail Yüksek, karşı karşıya pozisyonda kaleci Mike Maignan'ı geçemedi. İşte o anlar...

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