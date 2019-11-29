Fuat Oktay: MİT, ülkemizin masadaki konumunu güçlendirmiştir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2018'de dünya genelinde doğrudan yatırımlar yüzde 13 azalmasına rağmen Türkiye'ye gelen yatırımlar yüzde 12,6 artmıştır." dedi.Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının görev ve faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapan Fuat Oktay, "MİT, Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine askeri ve istihbari açıdan destek verdi, operasyonda doğrudan rol oynadı ve sahadaki aktörlerle yapılan görüşmelerde diplomasi ayağına büyük katkı sağlayarak Türkiye'nin masadaki konumunu güçlendirdi." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Cumhurbaşkanlığının 2020 yılı bütçesini sunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşmasına Şanlıurfa Akçakale ve Hakkari'de şehit olan askerlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diyerek başladı. Oktay, "Ülkemizin bağımsızlığına ve bütünlüğüne içten ve dıştan yöneltilen tehditlerin bertaraf edilmesine yönelik mücadelemizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ile ofislerinin 2018 yılı kesin hesabına göre harcamasının 1 milyar 648 milyon 678 bin lira olduğunu ifade eden Oktay, 2020 yılı bütçesinde ise bir önceki yılın 2 milyar 818 milyon 899 bin lira olan başlangıç ödeneğine göre yüzde 11,8 oranında artışla 3 milyar 152 milyon 937 bin lira ödenek tahsis edilmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı bütçesinden 165 milyon liranın acil destek giderlerine, 1 milyar liranın İçişleri ve Milli Savunma Bakanlığınca kullanılan barışı destekleme ve koruma hizmetlerine ve 330 milyon liranın ise Cumhurbaşkanlığı Ofisleri bütçesine aktarılmak üzere ayrıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının yürüttüğü koordinasyon ve icra hizmetlerine ek olarak, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin milletin hizmetine sunulmasına yönelik çalışmalarda son aşamaya gelindiğini anlatan Oktay, "Kütüphanede 2 milyona yakın basılı, 43 bine yakın elektronik kitap, muhtelif yazılı ve elektronik süreli yayınlar ile 46 adet veri tabanı kullanıma sunulacaktır." diye konuştu.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığıyla ilgili 2018 Sayıştay raporunda herhangi bir bulguya yer verilmediğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin etkinliğinin artırılması, hızlı ve dinamik bir yapıya sahip olması, kapsayıcı ve sürdürülebilir politikalar geliştirebilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı olarak kurulan 4 ofis, 9 politika kurulu ve başkanlıkların faaliyet gösterdiğini anlatan Oktay, politika kurullarının 2019 yılı faaliyetlerini şöyle sıraladı:

"Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu tarafından 3, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu tarafından 6, Ekonomi Politikaları Kurulu tarafından 9, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu tarafından 16, Hukuk Politikaları Kurulu tarafından 20, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu tarafından 7, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu tarafından 10, Sosyal Politikalar Kurulu tarafından 6 ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu tarafından 3 adet rapor veya politika belgesi hazırlanmıştır."



Ulusal Veri Sözlüğü çalışmaları başlatıldı

Dijital Türkiye ve siber güvenlik koordinasyonunun aynı çatı altında toplayan Dijital Dönüşüm Ofisinin faaliyetlerini anlatan Oktay, şunları söyledi:

"Dijital Türkiye çalışmaları kapsamında kaynaklarımızı verimli kullanarak, teknolojiyi sadece tüketen değil üreten bir Türkiye olmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede, kurumlar arası veri paylaşım terminoloji birliğini ve kurumlar ile uygulamalar arası entegrasyonu sağlamak amacıyla 'Ulusal Veri Sözlüğü' çalışmaları başlatılmıştır. Kamuda büyük veri ve yapay zeka uygulamalarının etkin olarak kullanımını sağlamak amacıyla Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nin bu yılın sonunda yayımlanması hedeflenmektedir. Tek Durak Hizmet Noktaları projesi kapsamında 2019 yılı sonunda pilot uygulamanın hayata geçirilmesi ve 2020 yılı ve sonrasında yaygınlaştırma çalışmalarının yapılması öngörülmektedir."

Oktay, Tek Durak Hizmet Noktalarına ilişkin, "vatandaşın kapı kapı dolaşmasını engelleyeceğiz, bitireceğiz" dediklerini hatırlatarak, bunun pilot uygulamasının yıl sonuna kadar gerçekleştirileceğini ifade etti.

KamuNET'in daha güvenli hale getirilmesi için geliştirilmesine katkı verdikleri "yerli ve milli IP Kripto cihazı"nın pilot çalışmaları yapıldığını dile getiren Oktay, kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların da başlatıldığını bildirdi.

Fuat Oktay, Dijital Türkiye Platformu'na ilişkin çalışmalara da değinerek, "Kasım 2019 itibariyle Dijital Türkiye Platformu üzerinde 44 milyondan fazla kullanıcı sayısına erişilmiş olup 635 kurum ve kuruluşa ait toplam 5 bin77 hizmet sunulmaktadır." dedi.

Sıfır belge politikası çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Oktay, bu kapsamda bir Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 41 yönetmelik ve 13 tebliğde değişiklik yapılarak, 111 adet sürecin sadeleştirildiğini, hizmet başına düşen ortalama belge sayısının da 3,8 iken, talep edilen ortalama belge sayısının 0,34'e düşürüldüğünü belirtti.

Oktay, bunun çalışanlar tarafından kesinlikle talep edilmemesini sağlayacaklarını dile getirdi.

Üniversitelerdeki kariyer merkezlerinin sayısı 172'ye ulaştı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Oktay, "Geçtiğimiz yıl 53 olan üniversitelerdeki kariyer merkezlerinin sayısı Kasım 2019 itibari ile 172'ye ulaşmıştır. Tüm üniversitelerin birinci sınıflarında 1 saatlik zorunlu ders olarak 'Kariyer Dersi' müfredatı hazırlanmış ve üniversite yönetimlerine sunulmuştur. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Bölgesel Kariyer Fuarları düzenlenmiştir. 'Yetenek Her Yerde' sloganı ile bölgesel düzeyde 8 ilimizde 87 üniversitemizin katılımıyla düzenlenen bu fuarlarda 70 binin üzerinde öğrenci ve mezunumuz, 351i kamu olmak üzere toplam bin 315 firma ile buluşturulmuştur." diye konuştu.

Oktay, YÖK ve SGK'den temin edilen çalışan bilgilerinin 3,5 milyonu aşkın mezunun verileriyle eşleştirilerek, "Üni-Veri Projesi"nin tamamlandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin çalışmalarına değinen Oktay, "2018 yılında dünya genelinde doğrudan yatırımlar yüzde 13 azalmasına rağmen Türkiye'ye gelen yatırımlar yüzde 12,6 artmıştır. 2002 yılına kadar Türkiye'ye gelen doğrudan yatırım tutarı 15 milyar dolar olarak gerçekleşmişken, 2002-2018 arası dönemde bu rakam toplam 209,9 milyar dolara ulaşmıştır." bilgisini paylaştı.

Sergilenen bu güçlü performansın uluslararası yatırımcıların Türkiye ekonomisine olan güveninin güçlü bir işareti olduğunu vurgulayan Oktay, "Yatırım Ofisi, ülkemize 2018 yılında 518 milyon 750 bin dolar yatırım yapılmasını sağlamıştır. Bu kapsamda 1.106 kişiye istihdam imkanı oluşturulmuştur." dedi.

Yatırım Ofisinin 2006-2018 yılları arasında yaklaşık 24,5 milyar dolar yatırım ve 45 bin 425 kişilik istihdama imza attığına dikkati çeken Oktay, bu yatırımların 14 ülkeden 28 farklı sektöre yönelik olarak gerçekleştiğini aktardı.

Yatırım Ofisi tarafından 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin yatırım projeleri kapsamında ABD, Almanya, Hindistan, Çin, Kanada, Fransa ve İngiltere gibi ülkeler başta olmak üzere toplam 32 ülkede, 27 sektörde toplam 186 yatırım projesinin ülkeye kazandırılması için de takibin yapıldığının altını çizen Oktay, "Ofisin 2018 yılı Sayıştay Denetiminde, 'Bütçe Yapılmaması' bulgu olarak yer almıştır. Ofis Bütçesi, Cumhurbaşkanlığı Bütçesi içerisinde 'Yardım Kalemi' adı altında tahsis edilen bütçeden oluştuğundan Yatırım Ofisi bütçesini de içerecek şekilde bir bütün olarak Cumhurbaşkanlığı tarafından Sayıştay'a sunulmaktadır. Konuya ilişkin ayrıca bir mevzuat çalışması devam etmektedir." diye konuştu.



"CİMER'e başvuru sayısı yüzde 34 arttı"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İletişim Başkanlığı bünyesinde çalışmalarına devam eden CİMER'e yapılan başvuru sayısı bir önceki yıla göre yüzde 34 oranında artış göstermiş, başvuruların ortalama cevaplanma süresi ise 19 günden 15 güne düşmüştür. 2020 yılında ortalama cevap verme süresinin 10 güne kadar düşürülmesi hedeflenmektedir. 2019 yılı itibarıyla bugüne kadar CİMER'e yapılan toplam başvuru sayısı 2 milyon 814 bindir. Başvuruların cevaplanma oranı yüzde 91'dir."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü dahil olmak üzere 2018 yıl sonu harcaması 362 milyon 524 bin lira olan İletişim Başkanlığına, 2019 yılında yapılan bütçe aktarma işlemleri ile toplam 395 milyon 531 bin lira ödenek tahsis edildiğini ve söz konusu ödeneğin yüzde 81'inin kullanıldığını belirtti. Oktay, Başkanlığa 2020'de ise 368 milyon 136 bin lira ödenek tahsisinin öngörüldüğünü vurguladı.

Bütçe sunumunda, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumların bütçelerine ilişkin bilgi veren Oktay, Diyanet İşleri Başkanlığının yurt içinde il, ilçe, köy ve mezralarda, yurt dışında ise 100'ü aşkın ülkede hizmetlerini ciddiyet ve samimiyetle yürüttüğünü anlattı.

Başkanlıkça din istismarıyla bilinç düzeyinde mücadele konusunda ülke sathında çok ciddi çalışmalar başlatıldığını belirten Oktay, şöyle devam etti:

"Öğrenci evleri ve yurtlarının zamanında FETÖ gibi dini istismar eden örgütlere adam yetiştirme işlevi gördüğü tecrübesinden hareketle, çocuklarımızın bu tür muhtemel yapıların eline düşmemesi için Diyanet Vakfı aracılığıyla son 2 yılda 51 öğrenci yurdu daha açılarak yurt sayısı 70'e çıkarılmıştır. Birçok alanda toplumu bilinçlendirme faaliyetleri yapılmış, özellikle aileyi ve bireyi tehdit eden sorunlara dikkat çekmek ve çözümüne katkı sağlamak amacıyla 500 bine yakın vatandaşımıza eğitim verilmiştir."

Diyanet İşleri Başkanlığının 2018 yılı kesin hesap toplam giderinin 8 milyar 356 milyon 36 bin lira olarak gerçekleştiğini bildiren Oktay, "Başkanlığın 2019 Yılı başlangıç ödeneği 10 milyar 445 milyon 979 bin lira olup, 2020 Yılı Bütçesi için teklif edilen toplam ödenek tutarı 11 milyar 519 milyon 609 bin liradır. Kurum bütçesinin yaklaşık yüzde 97'si personel maaş ve SGK prim giderlerine ayrılmıştır." dedi.

Personel giderlerinde yüzde 10,42, diğer giderlerde yüzde 8,37, toplamda ise yüzde 10,28 artış olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Yatırım ödeneklerinde ise herhangi bir artış yoktur. Başkanlığın 2018 yılı Sayıştay Raporunda muhasebe konularında denetim görüşünü etkilemeyen 2 adet tespit ve değerlendirme bulunmakta olup, bu hususların giderilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır." diye konuştu.

Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve aldığı kararlar çerçevesinde Savunma Sanayii Başkanlığının faaliyetlerini yürüttüğünü söyledi.

Savunma sanayisi sektörünün büyük gelişim gösterdiğini belirten Oktay, kendi ihtiyaçlarını karşılamanın ötesine geçerek önemli ihracat başarılarına imza atmaya başladığını vurguladı.

Oktay, 2002'de 1 milyar dolar olan savunma ve havacılık cirosunun, 2018'de 8 katın üzerinde artarak 8 milyar 760 milyon dolar olduğunu aktararak, "2002'de yalnızca 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı, 2018 itibarıyla 2 milyar 188 milyon dolara ulaşmıştır. 2019'un üçüncü çeyreğinde ise ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 37,7 artarak 1 milyar 855 milyon dolara ulaşmıştır. Yine 2002 yılında 66 olan savunma sanayi projesi sayısı, bugün 700'e yaklaşmıştır." dedi.



"AKSUNGUR'un kalifikasyon testleri tamamlandı"

Teslimatı yapılan ATAK helikopteri sayısının 50'nin üzerine çıktığını, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edileceği sözü verilen TCG Kınalıada korvetinin envanterdeki yerini aldığını ve çıkarma gemisi TCG Anadolu'nun da denize indirildiğini anımsatan Fuat Oktay, şöyle devam etti:

"Özgün genel maksat helikopterimiz GÖKBEY ilk uçuşunu gerçekleştirmiştir. Uydu yardımı ile uzun mesafelerden kontrol edilebilme imkanına sahip SİHA'mız ANKA-S yerli motoru ile göklerdeki yerini sağlamlaştırmıştır. BAYRAKTAR SİHA'mız yeni, özgün ürünlerle birlikte ihracatını geliştirmeye devam etmektedir. AKINCI, uçuş testleri için piste çıkmış ve bir diğer SİHA olan AKSUNGUR'un kalifikasyon testleri tamamlanmış olup yıl sonu kullanıma hazır hale gelecektir.

Yabancı muadillerinden daha üstün kabiliyetlere sahip milli gemisavar füzemiz ATMACA, TCG Kınalıada korvetimize konuşlandırılmıştır. 2019 içerisinde milli hava savunma sistemimizin bileşenleri arasında yer alan KORKUT hava savunma sistemimizin teslimatlarına başlanmış, deniz platformlarında kullanımı için de Gökdeniz hazır hale getirilmiş, HİSAR-A hava savunma sistemimizin ise nihai atış testleri tamamlanarak seri üretim aşamasına gelinmiştir."



"GÖKBEY'in sertifikasyon süreçi devam ediyor"

TCG Anadolu gemisinin 2020 yılı sonunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edileceğini bildiren Oktay, "AKINCI'nın 2020 yılında envantere alınması, GÖKBEY helikopterimizin sertifikasyon süreçlerine devam edilerek kullanıma hazır hale gelmesi gibi hedefler yer almaktadır." dedi.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 2018 kesin hesabına göre yıl sonu giderinin 83 milyon 244 bin lira olduğunu hatırlatan Oktay, "2019'da toplam 87 milyon 822 bin lira ödenek tahsis edilmiş, gelir fazlası ve likit karşılığı 11 milyon 54 bin lira ödenek eklenmiştir. 2020 yılı için ise toplam 100 milyon 839 bin lira ödenek tahsisi öngörülmüştür." ifadelerini kullandı.



"MİT, ülkemizin masadaki konumunu güçlendirmiştir"

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının görev ve faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapan Oktay, "MİT, Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine askeri ve istihbari açıdan destek verdi, operasyonda doğrudan rol oynadı ve sahadaki aktörlerle yapılan görüşmelerde diplomasi ayağına büyük katkı sağlayarak Türkiye'nin masadaki konumunu güçlendirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, 2018 yıl sonu kesin hesabına göre yıl sonu gideri 2 milyar 884 milyon 707 bin lira, 2019 yılı başlangıç ödeneği ise 2 milyar 157 milyon 761 bin lira olan MİT'e, 2020 yılında toplam 2 milyar 182 milyon 381 bin lira ödenek tahsisi öngörüldüğünü bildirdi.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin çalışmalarına da değinen Oktay, "Milli güvenliğin sağlanması amacı ile iç ve dış savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin hazırlanmasına ilişkin çalışmaları yürütmektedir. 2018 yıl sonu kesin hesap gideri 29 milyon 43 bin lira, 2019 yılı başlangıç ödeneği ise 32 milyon 341 bin lira olan Genel Sekreterliğin 2020 yılı için teklif edilen toplam ödenek tutarı 34 milyon 787 bin liradır." bilgisini paylaştı.



"2020 yılı için 99 yeni proje teklifi alındı"

Fuat Oktay, Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen 11. Kalkınma Planı'nda, bir yandan farklı kurum, kuruluş, özel sektör, akademi ve STK'lerle istişarelerin yapıldığın, diğer yandan analitik bir çalışmayla sektörel önceliklendirme yaklaşımının hayata geçirildiğini söyledi.

Türkiye'nin teknolojik dışa bağımlılığının azaltılması ve sanayide yapısal dönüşümün sağlanmasına yönelik 11. Kalkınma Planı ile kamu maliyesinde yapılabilecek tasarruflarla reform ve tedbir önerileri üzerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile müştereken 2020-2022 yıllarına ait Yeni Ekonomi Programı yayımlandığını belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Son bir yılda Strateji ve Bütçe Başkanlığınca merkezi kamu idareleri, üniversite, KİT ve üst kurullara ait olmak üzere toplam 120 stratejik plan değerlendirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanı oldukları İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi, Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen, ülkemizin İslam dünyasına dönük en önemli iktisadi ve ticari projesidir. Bu kapsamda, 2019 yılında toplam 22 proje başarıyla uygulanmakta olup 2020 yılı için değerlendirilmek üzere 99 yeni proje teklifi alınmıştır."



TMSF'nin mevduat sigortası rezervi

Strateji ve Bütçe Başkanlığının 2018 yılı kesin hesap giderinin 45 milyon 514 bin lira olduğunu anımsatan Oktay, Başkanlığın 2019 yılı başlangıç ödeneğinin 260 milyon 584 bin lira olduğunu, 2020 yılı bütçesi için 9 milyar 73 milyon 161 bin lira ödenek tahsis edildiğini ve bu tutarın yüzde 96,58'inin yedek ödenek tertibi için kullanılacağını söyledi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), görevlerini anımsatan Oktay, "Mevduat sigorta limiti eylül sonu itibarıyla 100 bin liradan 150 bin liraya çıkarılmış ve böylelikle toplam sigortalı mevduat tutarı ağustos ayı sonunda 570 milyar lira iken Ekim itibarıyla 677 milyar liraya yükselmiştir. TMSF'nin halihazırda yaklaşık 46 milyar lira mevduat sigortası rezervi bulunmaktadır. Bu rezervin toplam sigortalı mevduatı karşılama oranı yüzde 6,8 olup gelişmiş ülkelere kıyasla oldukça yüksek bir seviyededir." ifadelerini kullandı.

TMSF'ye devredilen 26 bankadan eylül sonu itibarıyla 23,1 milyar dolar tahsilat sağlandığını belirten Oktay, bu tutarın 12,4 milyar dolarının Hazine'ye, 1,4 milyar dolarının da Merkez Bankası'na borç geri ödemesi olarak aktarıldığını ifade etti.

TMSF'den Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere 5,6 milyar dolar kamu kurumlarına kaynak aktarıldığını bildiren Fuat Oktay, bundan sonraki süreçte 300 milyon dolar daha tahsilat beklendiğini ve Hazine'ye 150 milyon dolar ödeme yapılmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Sayıştay Raporunda yer alan TMSF ile ilgili bulgulara da değinen Oktay, "TMSF ile ilgili Sayıştay'ın 2017 Denetim Raporundaki bulgularının büyük çoğunluğu TMSF ile Sayıştay'ın teknik görüş ayrılıklarından ve mevzuatın farklı yorumlanmasından kaynaklanıyordu. 2017 Denetim Raporunda yer alan 18 bulgudan 11'inin yeni raporda bulunmaması, bu iki kurum arasındaki görüş ayrılığının büyük ölçüde giderildiğini ve Kurumun işlem ve faaliyetlerinin şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerine aykırı bir durumun olmadığını da göstermektedir." diye konuştu.



"Devlet Arşiv Veri Merkezi Projesi"

Devlet Arşivleri Başkanlığının, Türk ve dünya tarihi açısından büyük önemi olan arşivlere verilen değer doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Fuat Oktay, "Devlet Arşiv Ağı Projesi ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından üretilmiş belgelerin bir sistem içerisinde saklanacağı ve kontrollü bir şekilde erişilebileceği Devlet Arşiv Veri Merkezi proje çalışmaları 2020'den itibaren yürütülecektir. 2018'de kesin hesabı bulunmayan Başkanlığın 2019 başlangıç ödeneği 91 milyon 211 bin liradır. 2020'de ise Başkanlığa 101 milyon 632 bin lira ödenek tahsis edilmesi öngörülmüştür." dedi.

Oktay, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığınca, 2019'da Yıldız Şale Köşkü, Kemaleddin Efendi Köşkü, Beykoz Cam Billur Müzesi, Maslak Kasrı Mabeyn Limonluk Köşkü, Kasr-ı Hümayun, Çadır Köşkü rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerine devam edildiğini kaydetti.

2020 yılı ve sonrası için de Topkapı Sarayı Seferli Koğuşu ve Hazine Koğuşu, Beykoz Billur ve Cam Müzesi Açılışı, Yıldız Sarayı Hamidiye Silahhanesi, Yıldız Sarayı Çukursaray, Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası, Ankara Palas ile Maslak Kasrı restorasyonları planlandığını aktaran Oktay, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın 2018 yıl sonu kesin hesap giderinin 22 milyon 600 bin lira olduğunu söyledi. Oktay 2019 yılı başlangıç ödeneği 120 milyon 527 bin lira olan söz konusu kuruma 2020 yılında 157 milyon 398 bin lira ödenek tahsisinin öngörüldüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2020 yılı bütçesinin hayırlı olması dileğinde de bulundu.