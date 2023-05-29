FOX TV'de Sözcü Yazarı Çiğdem Toker'den skandal sokak çağrısı: Demokrasi sandıktan ibaret değildir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleştirilen seçimlerde 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyondan fazla oy atarak yüzde 52.1 oranında oy alarak ipi göğüsledi. Seçim sonuçlarını hazmedemeyen CHP yandaşı Çiğdem Toker sokak çağrısı yaptı. "Demokrasi sandıktan ibaret değildir" şeklinde skandal ifadeler kullanan Çiğdem Toker, "Serbest seçimlerle bir siyasal iktidar el değiştirebilir mi?" sorusu kritik bir soru haline gelmiştir." dedi.

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