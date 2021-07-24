Fondaş medyanın yönetimi de tanıdık! Ruşen Çakır ve Tunç Soyer’in kardeşi ortak çıktı

ABD'li vakıf tarafından Türkiye'de fonlanan basın kuruluşları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. ABD’li vakıflardan para alarak yayın yapan medyaya yönelik sert tepkiler gelirken skandal detay daha ortaya çıktı. ABD’li vakıf Chrest Foundation’dan rekor hibe alan Ruşen Çakır’ın sahibi olduğu Medyascope’un yönetim kurulunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kardeşi Onur Soyer’in de olduğu ortaya çıktı.