Firari FETÖ’cüler saklandıkları evde yakalandı!

Ankara’da kayıtsız adreslerde saklanan İhraç Danıştay Tetkik Hakimi, Emniyet Mahrem İmamları, ihraç Kıdemli Binbaşı, ihraç Komiser ve ihraç başpolis olmak üzere aranma kaydı olan 6 firari FETÖ’cü özel ekibin düzenlediği nefes kesen operasyonlarla kıskıvrak yakalandı.