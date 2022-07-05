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Firari FETÖ'cüler saklandıkları evde yakalandı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.07.2022 09:05
Güncelleme:05.07.2022 09:08
Ankara’da kayıtsız adreslerde saklanan İhraç Danıştay Tetkik Hakimi, Emniyet Mahrem İmamları, ihraç Kıdemli Binbaşı, ihraç Komiser ve ihraç başpolis olmak üzere aranma kaydı olan 6 firari FETÖ’cü özel ekibin düzenlediği nefes kesen operasyonlarla kıskıvrak yakalandı.
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