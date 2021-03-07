Sabah Gazetesi Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman Canan Barlas ile Gündem programında yaptığı sunumda FETÖ'nün Jandarma Marmara Bölge Müdürü Nihat Keskin'in evinde bulunan flaş bellek ve SD kartın içindeki bilgilere ilişkin detayları paylaştı. MİT'in tam 4 yılda çözebildiği o kartın içinde neler vard��? İşte detaylar... .