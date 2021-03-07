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FETÖ'cü Nihat Keskin'in evinde bulunan flaş bellek ve SD kartı MİT 4 senede çözdü! Nazif Karaman o dosyaları tek tek açıkladı!

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Giriş: 07.03.2021 23:34
Güncelleme:08.03.2021 00:02
Sabah Gazetesi Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman Canan Barlas ile Gündem programında yaptığı sunumda FETÖ'nün Jandarma Marmara Bölge Müdürü Nihat Keskin'in evinde bulunan flaş bellek ve SD kartın içindeki bilgilere ilişkin detayları paylaştı. MİT'in tam 4 yılda çözebildiği o kartın içinde neler vard��? İşte detaylar... .
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