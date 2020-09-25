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FETÖ-PKK-DEAŞ-FETÖ-DHKP-C'nin Türkiye'ye verdiği zararlar | A Haber analiz...

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Giriş: 25.09.2020 22:17
Güncelleme:25.09.2020 22:53
FETÖ-PKK-DEAŞ-FETÖ-DHKP-C ve daha nicesi... Terör örgütleri ile destekçileri bir oldu Türkiye’yi hedef aldılar. Ülke olarak birçok sorunla karşılaştık ve hepsinin de üstesinden gelmeyi başardık. Fakat olmasını hiç istemediğimiz olaylar olmasaydı eğer düşmanı da arkamızdan vuranları da göremeyecektik. Nitekim tarihte de böyle olmuştu. İşte ihanetin dünü ve bugününü anlatan A Haber’in analiz haberi…
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