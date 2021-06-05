FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen itirafçı oldu! Tüm isimleri tek tek deşifre etti

Son dakika haberine göre; Son dakika haberine göre FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesine ulaşıldı. FETÖ elebaşının yeğeni etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istedi. Selahaddin Gülen, "Bu şahıs benim amcamdır. Fetullahçı Terör Örgütü'nün lideridir" dedi. Selahaddin Gülen'in Kenya'da yakalanıp ABD'nin girişimiyle serbest kaldığı ortaya çıktı. Yeğen Gülen, örgüt içindeki birçok kritik isimle ilgili bilgi paylaştı.