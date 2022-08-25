Fenerbahçe taraftarı imam hatiplilere hakaret eden Gülşen'e arka çıktı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi Ön Eleme maçında Austria Wien'i 4-1 mağlup etti. Karşılaşma sırasında bir grup Fenerbahçe taraftarı, imam hatiplilere hakaret eden ve tutuklanan şarkıcı Gülşen'e destek vermek amacıyla, "Yurtta aşk, cihanda aşk" isimli şarkıyı hep bir ağızdan söyledi.