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Fenerbahçe taraftarı imam hatiplilere hakaret eden Gülşen'e arka çıktı

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Giriş: 25.08.2022 22:31
Fenerbahçe, Avrupa Ligi Ön Eleme maçında Austria Wien'i 4-1 mağlup etti. Karşılaşma sırasında bir grup Fenerbahçe taraftarı, imam hatiplilere hakaret eden ve tutuklanan şarkıcı Gülşen'e destek vermek amacıyla, "Yurtta aşk, cihanda aşk" isimli şarkıyı hep bir ağızdan söyledi.
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