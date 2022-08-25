25 Ağustos 2022, Perşembe
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Fenerbahçe taraftarı imam hatiplilere hakaret eden Gülşen'e arka çıktı
Fenerbahçe, Avrupa Ligi Ön Eleme maçında Austria Wien'i 4-1 mağlup etti. Karşılaşma sırasında bir grup Fenerbahçe taraftarı, imam hatiplilere hakaret eden ve tutuklanan şarkıcı Gülşen'e destek vermek amacıyla, "Yurtta aşk, cihanda aşk" isimli şarkıyı hep bir ağızdan söyledi.