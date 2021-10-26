26 Ekim 2021, Salı
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Esra Hankulu'nun ölümünde yeni gelişme | Ümitcan Uygun hakkında flaş gelişme!
Ankara'da evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle iddianame düzenlenen Ümitcan Uygun'un iddialarını HTS kayıtları yalanladı. Uygun'un, uyandığını söylediği saat 10.15'ten önce başka kişiyi arayıp görüştüğü, avukatını da kendisinin aradığı ortaya çıktı.