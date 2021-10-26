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Esra Hankulu'nun ölümünde yeni gelişme | Ümitcan Uygun hakkında flaş gelişme!

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.10.2021 14:27
Güncelleme:26.10.2021 14:28
Ankara'da evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle iddianame düzenlenen Ümitcan Uygun'un iddialarını HTS kayıtları yalanladı. Uygun'un, uyandığını söylediği saat 10.15'ten önce başka kişiyi arayıp görüştüğü, avukatını da kendisinin aradığı ortaya çıktı.
Esra Hankulu’nun ölümünde yeni gelişme
Esra Hankulu'nun ölümünde yeni gelişme
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