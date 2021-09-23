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Eskişehir'de yurt provokasyonu! Gözaltına alınan gençler 'alçak devlet' diye slogan attılar

DHA
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Giriş: 23.09.2021 15:58
Eskişehir'de bir araya gelerek yurt ve kiralık ev olmamasını 'Barınamıyoz' yazdıkları kartonla protesto etmek isteyen bir grup genç, polis ekiplerinin uyarılarını hiçe sayınca gözaltına alındı. Grup, polis merkezine götürülmek üzere ekip aracına bindirilirken "Alçak devlet" sloganı attı.
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