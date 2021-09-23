23 Eylül 2021, Perşembe
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Eskişehir'de yurt provokasyonu! Gözaltına alınan gençler 'alçak devlet' diye slogan attılar
Eskişehir'de bir araya gelerek yurt ve kiralık ev olmamasını 'Barınamıyoz' yazdıkları kartonla protesto etmek isteyen bir grup genç, polis ekiplerinin uyarılarını hiçe sayınca gözaltına alındı. Grup, polis merkezine götürülmek üzere ekip aracına bindirilirken "Alçak devlet" sloganı attı.